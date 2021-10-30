РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В Подольске на проспекте Юных Ленинцев планируют установить шумозащитные экраны во время реконструкции автомобильной дороги, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Депутату пришел ответ из комитета по строительству и архитектуре администрации округа по вопросу установки шумозащитных экранов на проспекте Юных Ленинцев возле домов №№88 - 84.

«В текущем году завершена разработка проектной документации по реконструкции автомобильной дороги «Подход к г. Подольску км. 0,0 - км. 7,0 (проспект Юных Ленинцев, проспект Ленина)» и получено положительное заключение государственной экспертизы. Указанным проектом в соответствии с замеренными уровнями шумов предусмотрено устройство шумозащитных экранов», - говорится в сообщении.

Глава Подольска Николай Пестов обратился в правительство Московской области с просьбой о выполнении работ по реконструкции данной автодороги. Сроки выполнения работ определит заказчик строительства ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» в соответствии с проектом при условии финансирования данных работ.