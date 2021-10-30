РИАМО - 30 окт. Министерство здравоохранения России заявило о снижении темпов прироста Covid-19 в регионах, где ранее были введены строгие ограничения, передает Nation News.

В ряде регионов страны ранее были введены серьезные ограничительные мероприятия. Благодаря этому, по мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в них наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.

«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости (Covid-19 - ред.) снизился», — добавил Мурашко.

В рамках общения с журналистами в ходе рабочей поездки по Владимирской области он подчеркнул, что доволен результатами.

Мурашко и его заместители, а также руководство Росздравнадзора отправились в 9 регионов с наиболее сложной ситуацией с Covid-19. Они будут оказывать необходимую помощь медикам и учреждениям.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом и крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения в 13 регионах страны. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь поручил повысить уровень массового тестирования населения на Covid-19 и ускорить темпы вакцинации граждан, уделив при этом особое внимание прививкам для людей старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

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