РИАМО - 30 окт. Москвичи резко увеличили траты на спиртное перед нерабочими днями. Спровоцировать рост расходов могла информация СМИ о закрытии винных магазинов на эпидканикулы, сообщает «Коммерсант».

К примеру, согласно данным Tinkoff CoronaIndex, 27 октября траты горожан в специализированных магазинах по продаже спиртного увеличились почти на 70% неделя к неделе. При этом число транзакций выросло на 21%, а средний чек — почти на 40% в сравнении с предыдущей средой.

Рост суммы покупок зафиксировали почти во всех крупнейших сетевых алкогольных магазинах. В «Ленте» отметили рост продаж спиртного на 50%, а в виноторговой компании Fort сообщают, что отгрузки алкогольной продукции в торговые сети и магазины у дома выросли на 15–20%.

В столице период нерабочих дней из-за сложно эпидситуации действует по 7 ноября. В это время закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Также приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщили, что московские власти начали рассылать уведомления владельцам алкогольных магазинов с требованием закрыться в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Уведомления получили десятки столичных магазинов.

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