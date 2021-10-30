РИАМО - 30 окт. Приостановление деятельности на 90 суток грозит двум магазинам косметики торгового центра «Авиапарк» — «Летуаль» и «Подружка». Их поймали на нарушении периода нерабочих дней, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов.

«В ходе обследования, проведенного 30 октября сотрудниками ОАТИ, выявлены факты работы магазина «Подружка» на территории торгового центра «Авиапарк». Администрация магазинов не приняла меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований», — отметил Романов.

За нарушение режима, установленного правительством города, юрлицо может получить штраф в 300 тыс. рублей. Если же будет установлено, что из-за действий торговых точек был нанесен вред здоровью людей, штраф может составить уже до 1 млн рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

Руководство магазинов пригласят в инспекцию, где будут установлены дополнительные обстоятельства и составлен протокол.

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