РИАМО - 30 окт. Серебряный призер Олимпийских игр-96 по художественной гимнастике Яна Батыршина восхитилась выступлением Дины Авериной на ЧМ в Японии и отметила, что самым трудным в ситуации Авериной было справиться со своими нервами. Об этом сообщает Газета.ru.

23-летняя Аверина стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в личном многоборье. Она побила рекорд Евгении Канаевой по числу золота, взятого на мировых первенствах. В субботу Аверина победила в личном многоборье, набрав 108,400 балла по итогам 4 упражнений.

«Дина просто восхитила меня. Выиграла самую главную медаль на чемпионате мира — абсолютное первенство. Выиграла свое 18-е золото, что не удавалось ранее никому в истории. На наших глазах творилась история», — сказала Батыршина.

По ее словам, самая главная проблема на таких соревнованиях — сохранять спокойствие и выдержку.

«Если бы я знала, что могу стать 18-кратной чемпионкой мира, единственной в истории, то я бы, честное слово, не справилась с этим. У меня бы все полетело в разные стороны. Насколько стальной характер и крепкие нервы надо иметь, чтобы вообще отбросить эту мысль», — пояснила Батыршина.

Она подчеркнула, что Аверина смогла отбросить все ненужные мысли, сосредоточиться только на своем выступлении и стать феноменальной спортсменкой.