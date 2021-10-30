РИАМО - 30 окт. Телеведущий Дмитрий Губерниев оценил вклад известного диктора Игоря Кириллова в отечественное телевидение, назвав его «профессионалом номер один», сообщает Газета.ru.

«Он был образцом абсолютно блестящей телевизионной работы. Слово «диктор» в начале 1990-х стало даже немного презрительным: те люди, которые тогда работали в этом качестве, в подметки не годились тому же Кириллову, Анне Шатиловой, Валентине Леонтьевой и другим», — сказал Губерниев.

Он отметил, что по спортивным меркам Кириллов был многократным олимпийским чемпионом и рекордсменом мира. Губерниев был знаком с народным артистом и считает его порядочным человеком.

«Он был очень чутким, отзывчивым, добрым и порядочным человеком. А это сейчас, согласимся, редкость», — заявил Губерниев.

Телеведущий подчеркнул, что смерть Кириллова – огромная потеря.

Кириллов умер в субботу утром в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Дата и место прощания будут объявлены позднее.