РИАМО - 30 окт. Тело 24-летнего российского хоккеиста Ивана Биткина обнаружили под окнами многоэтажного дома на Хорошевском шоссе в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. Местные жители позвонили в полицию и сообщили о том, что на козырьке технического этажа лежит тело неизвестного. На место приехали врачи скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.

Позже выяснилось, что погибшим оказался хоккеист Иван Биткин, воспитанник уфимского ХК «Салават Юлаев». С 2017 по 2020 год спортсмен играл за столичную «Звезду», нефтекамский «Торос» и клуб «Ценг Тоу» из Китая.

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, хоккеист выпал из окна квартиры на 25 этаже и погиб от полученных травм.