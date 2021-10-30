РИАМО - 30 окт. Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в арендуемой квартире в микрорайоне Климовск в Подольске, сообщили РИАМО в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Квартира, где обнаружили тело мужчины 1989 года рождения с колото-резаным ранением груди, находится в доме на ул. Симферопольская.

За совершенное преступление установлен и задержан гражданин 1991 года рождения. Убийство произошло в ходе бытовой ссоры во время распития алкоголя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина помещен под стражу.