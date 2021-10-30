РИАМО - 30 окт. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, почему вакцины остаются эффективными даже против новых штаммов Covid-19. Причина в незначительности мутации вируса, сообщает Nation News.

Поскольку коронавирус изменяется не очень сильно, нет оснований предполагать, что нынешние вакцины перестают от него защищать.

«В отличие от гриппа, который так же быстро мутирует, (но разновидностей гриппа много, можно кому-то передавать), коронавирус пока один», — сказал Горелов.

На сегодняшний день уханьский штамм практически вытеснен, но другие его вариации отличаются только на 30-50 фрагментов генома, в то время как у вируса таких последовательностей 30 тыс.

Ранее на саммите G20 президент РФ Владимир Путин призвал ВОЗ ускорить процесс признания антиковидных вакцин.

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