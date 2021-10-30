РИАМО - 30 окт. В ходе саммита «Большой двадцатки» президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году российский бюджет станет профицитным, сообщает Nation News.

К этому, по мнению главы государства, приведут принятые меры по нормализации экономической политики страны. Ряд принятых действия, в том числе ужесточение бюджетно-кредитной политики, позволяет стабилизировать макроэкономическую стратегию и добиться лучших показателей.

«В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — сказал Путин в ходе саммита глав государств и правительств стран G20 в Риме.

Схожий прогноз президент озвучил и в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Тогда же Путин заявил, что у России есть золотовалютные запасы на 600 млрд долларов.