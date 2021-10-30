РИАМО - 30 окт. Президент РФ Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более оперативно признавать вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Газета.ru.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на саммите G20 в Риме.
Он добавил, что в настоящий момент крайне остро стоит вопрос о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс оценки качества новых Covid-вакцин.
По словам российского лидера, чем быстрее пойдет процесс признаний вакцин от коронавируса, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе и туристическую активность.
«Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», — заключил глава государства.
Отечественный препарат «Спутник V» стал первой официально зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что нехватку антиковидных вакцин в российских регионах будут ликвидировать в самые сжатые сроки.
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