РИАМО - 30 окт. Президент РФ Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более оперативно признавать вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Газета.ru.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на саммите G20 в Риме.

«Доступ к вакцинам и иным жизненно-важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе и государств «двадцатки» к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — заявил Путин.

Он добавил, что в настоящий момент крайне остро стоит вопрос о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс оценки качества новых Covid-вакцин.

По словам российского лидера, чем быстрее пойдет процесс признаний вакцин от коронавируса, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе и туристическую активность.

«Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», — заключил глава государства.

Отечественный препарат «Спутник V» стал первой официально зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что нехватку антиковидных вакцин в российских регионах будут ликвидировать в самые сжатые сроки.

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