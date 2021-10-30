РИАМО - 30 окт. Российская гимнастка Дина Аверина заняла первое место в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира в Японии. Тем самым она установила абсолютный рекорд по числу побед на чемпионатах мира, передает Газета.ru.

Спортсменка по итогам четырех упражнений набрала 108,400 балла и выиграла золотую медаль. Этот успех позволил Авериной стать 18-кратной чемпионкой мира и обновить достижение Евгении Канаевой, которая выигрывала мировое первенство 17 раз.

Накануне сборная страны по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Российские гимнастки завоевали 5 золотых медалей, 3 из них на счету Авериной, еще 2 награды высшей пробы Россия выиграла за победу в групповом многоборье и за победу в командном турнире.

Ранее в августе Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио. Первое место тогда заняла гимнастка из Израиля Линой Ашрам даже несмотря на то, что в последнем упражнении она уронила ленту. Тогда впервые с 1996 года Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике.

Тренеры сборной России потребовали пересмотра оценок, однако судьи отклонили протест. По мнению многих видных спортсменов и политиков, россиянок на Олимпиаде в Токио просто засудили.