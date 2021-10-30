РИАМО - 30 окт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным советского диктора и телеведущего Игоря Кириллова, который умер в возрасте 89 лет после продолжительной болезни, сообщает Nation News.
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР скончался в субботу утром в больнице. Он был самым известным советским тележурналистом и символом отечественного телевидения.
Глава государства добавил, что память о Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких людей и преданных телезрителей.
Ранее СМИ сообщили о том, что у Кириллова был тромбоз нижних конечностей. Осложнения из-за болезни, предварительно, стали причиной его смерти.
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