РИАМО - 30 окт. Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования семье диктора и журналиста Игоря Кириллова. Она назвала его голосом целой эпохи для отечественного телевидения, передает Nation News.

По словам Любимовой, уход из жизни легендарного диктора стал невосполнимой потерей для отечественной культуры.

«Диктор вел большую педагогическую работу и воспитывал молодых специалистов. К своей профессии он относился с огромной любовью. Его голос не просто был узнаваемым, он стал символом целой эпохи на отечественном телевидении», — сказала Любимова.

Легендарный советский и российский телеведущий и диктор Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Он был советским и российским теле- и радиоведущим, диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актером и тележурналистом.

Ранее стало известно, что Кириллов готовился к участию в проекте «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Народный артист ушел из жизни незадолго до съемок.

Легенда советского телевидения: чем запомнился диктор Игорь Кириллов>>