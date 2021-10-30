плжарнаРИАМО - 30 окт. Пожарные спасли 2 человек в ходе тушения пожара в административном здании в Бутырском районе столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло в 6-этажном административном здании на Новодмитровской улице, д. 5А, стр. 3. В одном из помещений было обнаружено загорание складируемой продукции на площади 5 кв. м.

Пожарным расчетам удалось не допустить распространение огня.

В 12:37 пожар был локализован и в 12:47 ликвидирован. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.