РИАМО - 30 окт. Легендарный советский и российский телеведущий и диктор Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Пользователи соцсетей выразили соболезнования родным журналиста и отметили, что он был настоящим профессионалом и обладателем уникального голоса, который невозможно ни с кем перепутать.

Игорь Кириллов — советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер и тележурналист. Родился в 1932 году в Москве. В 1955-м он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, а спустя два года начал работать на телевидении. Более 20 лет он вел программу «Время». Именно Кириллов сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году и о полете в космос Юрия Гагарина в 1961-м.

«Не стало Игоря Кириллова. Родной Игорь Леонидович! Наставник, Друг, Человек! <...> Ну как же так, как без Вас… Мне будет очень Вас не хватать. Ваших рассказов, Вашей улыбки, Ваших шуток… Спасибо за каждую встречу, спасибо за каждый телефонный разговор. Люблю», — написал ведущий Первого канала Дмитрий Борисов в своем Instagram.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что Кириллов является примером многолетнего служения журналистской профессии.

«Ушел легендарный телеведущий, диктор, чей, голос все мы знаем с самого детства. Игорь Леонидович — пример многолетнего служения профессии, лицо и голос главных информационных программ страны. Как жаль, что от нас ушла эпоха», — сообщил в Instagram Шапошников.

Большинство пользователей соцсетей сходятся во мнении, что Кириллов был профессионалом высшей пробы. Его голос большинство выросших в СССР помнят с детства.

«Великий русский и советский комментатор Игорь Кириллов. Я впервые услышал его на телевидении СССР еще в 1968 году, может быть и раньше, но я был маленький мальчик», — отметил в Twitter пользователь Игорь Лукин.

«Игорь Леонидович был человеком невероятного обаяния и с великолепным чувством юмора. Потрясающий профессионал. Это именно про таких говорят: Сейчас таких не делают!» — добавил пользователь Николай Патрушев.

«Легенда советского ТВ, как родной, знакомый с детства, ставший частью жизни (без пафоса и преувеличений)», — отметил Dmitry Zolotarev.

Пользователь Twitter Валентин считает, что такого яркого и харизматичного голоса не было больше на экране и не будет.

«Это целая эпоха телевидения. Хочется чтобы он всегда был с нами. А какой голос, какая дикция! Мы такого больше нигде и никогда не услышим», — считает он.

Соболезнования в связи с кончиной диктора выразил московский ФК «Спартак», за который долгие годы болел Кириллов.

«В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов. Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года. Выражаем соболезнования родным и близким», — сообщили в официальном Twitter-аккаунте клуба.

В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов.



Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года.



Выражаем соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/TXX0GDQa87 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2021

Кириллов — народный артист СССР и РСФСР, кавалер ордена Почета и ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.