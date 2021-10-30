Советский и российский радио- и телеведущий, народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Голос легендарного диктора сопровождал жителей страны на протяжении десятилетий – именно он сообщал о таких важнейших событиях, как запуск первого советского спутника и полет в космос Юрия Гагарина. Как сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник, последние месяцы Игорь Кириллов страдал от тромбоза и проходил лечение в больнице. Чем запомнился знаменитый диктор телевидения, читайте в материале РИАМО.

Детская мечта

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. Его отец был военнослужащим и работал в Воениздате редактором, а мать была библиотекарем. Родители привили юному Игорю любовь к книгам – он рано научился читать и знал много стихов. Будущий диктор с детства тянулся к творчеству и был увлечен театром. Первый его выход на сцену должен был состояться 22 июня 1941 года.

«Я должен был начать концерт для наших отцов и матерей, открывая занавес, а старшие должны были читать стихи, прозу и так далее. Помню, я ночь не спал, готовился к выходу на сцену. Но по радио сообщили, что началась война», – рассказывал диктор в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр».

Кириллов мечтал стать кинорежиссером, поэтому после окончания школы в 1950 году он подал документы во ВГИК. Однако на режиссерский факультет его не зачислили в силу возраста – туда брали ребят постарше. Так Игорь Кириллов оказался на актерском отделении. Проучившись всего год, он перевелся в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, которое окончил в 1955 году. Со второго курса артист уже принимал участие в спектаклях.

После учебы Кириллов поступил на службу в Московский театр драмы и комедии (ныне Московский театр на Таганке), где отыграл два года, однако, по его словам, удовлетворения от этого он не испытывал.

От режиссера к диктору

В июле 1957 года Игорь Кириллов пришел работать на телевидение, чтобы наконец стать режиссером. Он попал в музыкальную редакцию Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

В этом же году 27 сентября состоялся конкурс дикторов. Сам Кириллов не хотел принимать в нем участие, но его уговорили знакомые режиссеры. Неожиданно для самого себя он одержал победу – вольный пересказ заметок из газеты так впечатлил судей, что его в тот же день выпустили в первый эфир на многомиллионную советскую аудиторию. Спустя всего неделю начинающий диктор уже сообщал стране новости поистине космического масштаба. Так, Кириллов рассказал о запуске 3 октября первого искусственного спутника Земли, а в апреле 1961 года именно он сообщил о полете Юрия Гагарина. Также диктор зачитывал заявления Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Чехословакию и Афганистан, это его голос звучал во время церемоний похорон руководителей СССР.

«Мне думается, самое важное в профессии диктора, ведущего – это добиться доверия зрителей. Самое ценное, самое дорогое, что может быть – это доверие зрителей», – говорил Игорь Леонидович.

«Человек-эпоха»

Впоследствии Игорь Кириллов вел информационные программы «Последние известия», «Новости» и развлекательную передачу «Голубой огонек». Более 30 лет он был бессменным диктором программы «Время» – последний эфир телеведущий провел 30 декабря 1989 года. С 1965 года Кириллов в течение многих лет вел телевизионную трансляцию Парадов Победы на Красной площади.

Телеведущий довольно быстро поднимался по карьерной лестнице. С 1968 года он занимал должность художественного руководителя отдела дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

В 1990-е годы Игорь Леонидович был ведущим программ «Взгляд», «Телескоп», «Экслибрис». В это же время он занимал должность художественного руководителя канала «Деловая Россия», а с 2000 года работал диктором в отделе телевизионного производства Дирекции оформления эфира Первого канала.

Помимо работы на телевидении, Игорь Кириллов делился своим уникальным опытом с коллегами в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Его вклад в развитие отрасли признавали на высших уровнях власти. Так, в 1977 году за освещение общественно-политических событий в телевизионной программе «Время» Игоря Леонидовича удостоили Государственной премии СССР. А в 1988 году ему было присвоено почетное звание Народного артиста Советского Союза.

В копилке достижений легендарного диктора также числится премия «ТЭФИ», которую он получил в 1998 году «За личный вклад в развитие российского телевидения». В 2001 году Кириллову был присвоен почетный титул «Человек-эпоха».

Личная жизнь

Со своей первой женой Ириной Игорь был знаком с детства – он всегда вступался за девочку и защищал ее от хулиганов. Поженились они в студенческие годы. От первого брака у Кириллова двое детей – дочь Анна и сын Всеволод, который трагически погиб от приступа панкреатита во время пребывания в Камеруне.

Кириллову часто приписывали романы с коллегами, но сам он утверждал, что хранил верность любимой жене. Ее смерть в 2004 году глубоко ранила мужчину. В 2008 году Игорь Леонидович встретил свою новую любовь – Татьяну, с которой не расставался до самой смерти.