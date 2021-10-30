РИАМО - 30 окт. Опубликована закупка на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся в городском округе Красногорск на 2022-2023 годы, сообщила РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Красногорск на 2022-2023 годы.

Оказание услуг по организации питания осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Красногорск.

Завершить оказание услуг планируется в 2023 году.

В Подмосковье запущен проект «Родительский контроль», в рамках которого родители могут проверить работу столовых в школах Подмосковья и качество еды в них. Принять участие в проекте может любой родитель по предварительной договоренности со школой.

«Проект успешно работает уже второй год. Родители с интересом участвуют в проверке школьной еды. Они проверяют внешний вид блюд, их вкус, а также оценивают посуду и чистоту в столовой. Все их замечания и предложения нами учитываются. Обратную связь можно оставить как на Школьном портале, так и отсканировать QR-код, который есть в каждой школе», – сообщила ранее заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.