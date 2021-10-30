РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В подмосковном Подольске нашли живой 14-летнюю Екатерину Кочуеву, которая ушла из дома на улице Индустриальная вечером 26 октября и с тех пор о ней не было ничего известно, сообщает УМВД России по Подольску.

Всех участников поисков поблагодарили за помощь.

Ранее в Подольске нашли живой пропавшую 15-летнюю Валерию Коровицыну. Она ушла из дома на улице Кирова в ночь на 22 октября и с тех пор о ней не было ничего известно. Коровицыну разыскивали в первый раз.