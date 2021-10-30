РИАМО - 30 окт. Один из посетителей аэропорта Домодедово сообщил сотруднику оперативной группы, что у него при себе имеется взрывное устройство. Мужчину задержали и досмотрели, но взрывчатку не нашли, сообщает пресс-служба авиагавани.

Странное заявление пассажир сделал в 11:26 у стойки информации. Сотрудники аэропорта сразу же предприняли все предусмотренные в подобных случаях меры для обеспечения безопасности.

К досмотру мужчины привлекли кинологов, но устройство не нашли. Шутника передали представителям правоохранительных органов.

В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме.