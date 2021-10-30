РИАМО - 30 окт. Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки в отношении 38-летнего приезжего мужчины. Он пытался подкупить инспекторов ГИБДД, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Нагорной улице. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

Во время составления протокола в служебном автомобиле мужчина предложил полицейскому деньги. Правоохранитель предупредил автомобилиста об уголовной ответственности за подобные действия, но мужчина его слова проигнорировал и поместил 10 тыс. рублей между водительским сидением и коробкой передач.

В результате было возбуждено дело по статье 30 и статье 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.