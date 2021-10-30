РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 окт. Поставки вакцины от коронавирусной инфекции, рассчитанной на детей, ожидают в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Накануне депутат Госдумы Сергей Колунов вручил детской поликлинике №3 в микрорайоне Павшинская пойма холодильник для детской вакцины. В мероприятии приняли участие временно исполняющий полномочия главы горокруга Красногорск Всеволод Волосевич, а также волонтеры и члены местного отделения партии «Единая Россия». Морозильный ларь объемом 330 литров предназначен для хранения вакцины с минимальной температурой хранения - 180 градусов.

«Решение диктуется необходимостью: на сегодняшний день есть потребность в оборудовании для хранения препаратов для вакцинации. Это ключевые противоковидные меры, от которых зависит насколько быстро в нашей стране будет выработан «коллективный иммунитет», - подчеркнул Колунов.

Как отметила главный врач ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» Елена Морозова, в поликлинике №3 ожидается поступление детской вакцины от COVID-19, клинические испытания которой сейчас завершает НИЦЭМ имени Гамалеи.

«Теперь мы в полной боевой готовности, чтобы защитить наше детское население так же подверженное от заболеваемости ковидом», - сказала Морозова.

Она также добавила, что на сегодняшний день в детском ковидном стационаре КГБ №2 находится 51 пациент, четверо из них – в тяжелом состоянии и в ближайшее время будут переведены в реанимацию.

«Символично, что мероприятие состоялось в День волонтера Московской области. Кстати, мы вновь запустили наш штаб волонтеров. Добровольцы поддержат и доставят продукты и лекарства людям старшего возраста и тем, кому необходимо оставаться дома», - отметил Волосевич.

Штаб волонтеров Красногорска принимает заявки жителей, находящихся на самоизоляции, по телефону: 8(925)499-41-00.