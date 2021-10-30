РИАМО - 30 окт. Люберецкий городской суд приговорил Григория Зверева к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима за причинение тяжкого время здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Установлено, что 12 августа Зверев в состоянии алкогольного опьянения поругался со знакомым в квартире в Люберцах. В ходе конфликта он ударил знакомого молотком по голове не менее 2 раз. От ран потерпевший умер в больнице.

За совершенное преступление предусмотрена ответственность по части 4 статьи 11 УК РФ.

Решением суда Зверев признан виновным, приговор в законную силу еще не вступил.