РИАМО - 30 окт. Коллега Игоря Кириллова народная артистка РСФСР, диктор Анна Шатилов рассказала о последних днях жизни известного телеведущего. Она постоянно поддерживала связь с его семьей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Она попыталась дозвониться на телефон Кириллова, но он был недоступен. Шатилова призналась, что уже тогда почувствовала беспокойство.
«А сегодня утром ровно в половине девятого утра открываю телефон, у меня телефон Кириллова высветился. Думаю, ну слава богу. Набираю ему, а говорят — недоступен. И я начитываю: «Игорь Леонидович, где вы, что вы, как со здоровьем? Вы недоступны», - рассказала Шатилова.
Позднее ей позвонил начальник отдела Первого канала Алексей Шмаков. Он и сообщил Шатиловой о смерти Кириллова.
Артистка поделилась информацией о том, что в больницу диктор попал еще 10 сентября. Болел он тяжело.
«Ему ампутировали ногу, оказывается. Потому что у него что-то с сосудами. Потом стало ему лучше, он сам звонил на телевидение Шмакову в наш отдел. А потом заразился ковидом. И вот результат», - заявила Шатилова.
Для коллеги диктора его смерть стала ударом, поскольку они долгие годы работали вместе.
Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни. Он свыше 20 лет вел новостную программу «Время», был бессменным ведущим парадов 9 Мая на Красной Площади в современной России, а также был диктором на парадах с 1965 по 1980 в СССР. Его голос знала вся страна.
Информацию о дате и месте прощания с артистом объявят позднее.
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