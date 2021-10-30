РИАМО - 30 окт. Коллега Игоря Кириллова народная артистка РСФСР, диктор Анна Шатилов рассказала о последних днях жизни известного телеведущего. Она постоянно поддерживала связь с его семьей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я пять дней была на связи с его женой, она говорила, они болеют. Я решила, что они дома болеют. Спросила, как у них с продуктами. Они говорят — онлайн. Звоню вчера, приехала загород: «Ну как Кириллов?» А она говорит: «Он в больнице», — вспомнила Шатилова.

Она попыталась дозвониться на телефон Кириллова, но он был недоступен. Шатилова призналась, что уже тогда почувствовала беспокойство.

«А сегодня утром ровно в половине девятого утра открываю телефон, у меня телефон Кириллова высветился. Думаю, ну слава богу. Набираю ему, а говорят — недоступен. И я начитываю: «Игорь Леонидович, где вы, что вы, как со здоровьем? Вы недоступны», - рассказала Шатилова.

Позднее ей позвонил начальник отдела Первого канала Алексей Шмаков. Он и сообщил Шатиловой о смерти Кириллова.

Артистка поделилась информацией о том, что в больницу диктор попал еще 10 сентября. Болел он тяжело.

«Ему ампутировали ногу, оказывается. Потому что у него что-то с сосудами. Потом стало ему лучше, он сам звонил на телевидение Шмакову в наш отдел. А потом заразился ковидом. И вот результат», - заявила Шатилова.

Для коллеги диктора его смерть стала ударом, поскольку они долгие годы работали вместе.

Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни. Он свыше 20 лет вел новостную программу «Время», был бессменным ведущим парадов 9 Мая на Красной Площади в современной России, а также был диктором на парадах с 1965 по 1980 в СССР. Его голос знала вся страна.

Информацию о дате и месте прощания с артистом объявят позднее.