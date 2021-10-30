РИАМО - 30 окт. В графике работы стационарных пунктов вакцинации от Сovid-19 в подмосковных Люберцах произошли изменения, сообщает пресс-служба ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница».

«В воскресенье, 31 октября, пункт вакцинации от COVID-19, расположенный в МФЦ «Центральный» в Люберцах, работать не будет», - сказали в пресс-службе.

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Подмосковье нерабочими. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. В этот период наибольшая часть учреждений и торговых точек будет закрыта. Также будут закрыты салоны красоты, химчистки, бани, солярии, детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, библиотеки, кинотеатры и зоопарки.

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