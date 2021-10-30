РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В подмосковном Подольске водитель Chevrolet Orlando сбил 2 пешеходов и скрылся, пострадавших госпитализировали, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

29 октября в 19:20 на проспекте Юных Ленинцев у дома №1 водитель автомобиля Chevrolet Orlando совершил наезд на 2 пешеходов, после чего с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пострадали два пешехода, которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Водителя автомобиля установили и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.