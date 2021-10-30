РИАМО - 30 окт. Знаменитый советский диктор телевидения Игорь Кириллов скончался в клинике на 90-м году жизни после длительной болезни. Об этом пишет газета «Известия».

По словам источника издания, известный телеведущий страдал от тромбоза нижних конечностей. Осложнения из-за болезни и стали причиной его смерти.

Состояние Кириллова ухудшилось еще в сентябре, при этом от госпитализации он в тот момент отказался. В октябре же он самостоятельно обратился в больницу.

Кириллов свыше 20 лет вел новостную программу «Время». Он был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной Площади в современной России, а также был диктором на парадах с 1965 по 1980 в СССР. В апреле 1961 года именно Кириллов сообщил об успешном полете в космос Юрия Гагарина.

Дата и место прощания с Кирилловым будут объявлены позднее.

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