РИАМО - 30 окт. В Подмосковье 3 088 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших в регионе увеличилось до 445 299, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе за минувшие сутки выявили 2 680 новых случаев заражения, общее число случаев заболевания достигло 515 758.

За сутки умерли 39 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Жертвами болезни с начала пандемии стали 8 716 человек.

В Подмосковье во время самоизоляции работает горячая линия социальной помощи. Она предусмотрена для жителей региона, отправленных на самоизоляцию, — людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона во время нерабочих дней оставаться в кругу семьи и ограничить контакты, это поможет снизить уровень заболеваемости.

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