РИАМО - 30 окт. Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов должен был стать участником телепроекта «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кириллов скончался в возрасте 89 лет. О смерти легендарного диктора сообщил «Первый канал». Дата и место похорон телеведущего будут объявлены позже.

Как сообщил агентству помощник Кириллова, телеведущая Лера Кудрявцева готовилась провести выпуск программы «Секрет на миллион» с участием народного артиста. Они успели провести переговоры, но диктор ушел из жизни всего за день до съемок.

«Ушел тихо, мирно, ночью. Еще вчера согласовывал с Лерой, как будет проходить все», — сказал помощник.

Кириллов стал диктором Гостелерадио СССР в 1957 году, победив в конкурсе. Также он работал режиссером-постановщиком, литературоведом и киноведом. Голос диктора у россиян ассоциируется с самыми знаменательными событиями в жизни страны.