РИАМО - 30 окт. В Санкт-Петербурге были оглашены результаты регионального этапа X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. В числе прошедших в финал лауреатов есть и подмосковные проекты, сообщает комитет по туризму региона.

Победителем в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» национальной премии был назван фестиваль «Сыр. Пир. Мир».

В число финалистов общенационального конкурса также вошел фестиваль «Мастерская Рождества». Он занял 3 место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел». Бронзу взяла и передвижная ярмарка «Снежный караван» в категории «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

Первое место в номинации «Лучший туристический информационный центр (ТИЦ) – организатор турсобытий» разделили между собой ТИЦ «Раменское» и ТИЦ «Павловский Посад».

В общей сложности за победу в 21 номинации премии боролись 112 проектов из 24 регионов страны.

Общенациональную премию Russian Event Awards учредили в 2012 году. Ее получают победители открытого конкурса проектов, где демонстрируются достижения в области туриндустрии. Представить свои проекты на соискание премии могут организаторы событий регионального и федерального уровней.

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