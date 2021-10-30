РИАМО - 30 окт. Столичные врачи вылечили еще 5506 пациентов от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 588 697, сообщает московский оперштаб.

За прошедшие сутки в Москве выявлено 7267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 1520 человек, в больницах на ИВЛ находятся 688 пациентов.

Также в столице скончались 97 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19. Общее число умерших в городе на сегодня составляет 31 248.

Всего за пандемию в Москве выявлено 1 809 788 случаев коронавируса.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы оценят эффект от введения нерабочих дней (с 28 октября по 7 ноября) после их завершения и надеются, что город после этого вернется к обычной жизни.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>