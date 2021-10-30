РИАМО - 30 окт. За прошедшие сутки в России скончались 1160 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число умерших выросло до 237 380 россиян, сообщает оперштаб.

Антирекорд по суточной смертности пациентов с Cоvid-19 ранее составлял 1163.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся эпидканикулы.

В РФ выявили уже 5 случаев заражения новой разновидностью коронавируса, речь идет о AY.4.2 дельта-штамме. 3 из них были найдены в Московском регионе, еще 2 — в Татарстане.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом и крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения в 13 регионах страны.

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