РИАМО - 30 окт. В Москве за прошедшие сутки скончались 97 пациентов с диагностированным коронавирусом. С начала пандемии в городе умерли 31 248 Covid-пациентов, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе в последнее время выросла детская смертность. Тяжело коронавирус переносят дети с хроническими заболеваниями. Для их лечения клинический комитет столицы ввел новый набор препаратов.

По числу заболевших детей текущая волна пандемии в 2-3 раза превосходит предыдущие. Тем не менее основной категорией риска остаются пожилые люди. Именно они создают большую часть нагрузки на медучреждения.

Для стабилизации ситуации для москвичей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года ввели домашний режим.

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