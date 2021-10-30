РИАМО - 30 окт. В Подмосковье за прошедшие сутки зафиксировали 2680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 515 758 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

С 28 октября в Московской области ввели нерабочие дни. До 7 ноября в регионе не будут работать непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, автосервисы, концертные залы, кружки и секции. Продолжат работать только аптеки, продуктовые и магазины с товарами первой необходимости.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский заявил, что в период длительных выходных дефицита продуктов не будет. Запасов товаров по всем группам хватит.

Во время эпидканикул жители региона могут сделать прививку от коронавируса. На территории Подмосковья будут работать 310 пунктов вакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>