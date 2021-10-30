РИАМО - 30 окт. За минувшие сутки в РФ выявили 40 251 новый случай заражения коронавирусом - это новый рекорд. С начала пандемии общее число выявленных случаев заболевания составило 8 472 797, сообщает московский оперштаб.

В последние недели в стране складывается сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Из-за этого в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы ушли на эпидканикулы раньше.

Президент Владимир Путин направил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вместе с замами в регионы с критической ситуацией по Covid‑19.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 13 регионах страны заболеваемость коронавирусом крайне высока.

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