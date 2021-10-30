РИАМО - 30 окт. Пьяному мужчине стало плохо на борту самолета, летевшего из Москвы в Пермь, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным источника, инцидент произошел в 01:43 по мск на рейсе авиакомпании «Победа» 6515. Один из пассажиров находился в состоянии алкогольного опьянения и начал терять сознание.

Мужчине стало плохо на подлете к аэродрому в Перми: до него оставалось менее 100 км. Командир Boeing 737 совершил штатную посадку в 02:05. Пассажира сразу же передали прибывшим врачам. О его состоянии здоровья пока ничего неизвестно.