РИАМО - 30 окт. В столице за минувшие сутки зарегистрировали 7267 новых случаев Covid-19. С начала пандемии в городе выявили 1 809 788 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

С 28 октября в столице стартовали нерабочие дни, введенные из-за пандемии. Они завершатся 7 ноября. В период длительных выходных в городе закрыта большая часть учреждений и торговых точек, за исключением самых необходимых. Дети отправлены на каникулы.

После завершения нерабочего периода власти города оценят его эффективность. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что принятые меры позволят горожанам дальше жить и работать нормально.

Единственным способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация. В крови необходимо поддерживать высокий уровень антител.

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