РИАМО - 30 окт. В столице уже на 40% выполнены работы по созданию скоропомощного стационара НИИ им. Склифосовского. Корпус будет принимать до 200 пациентов в день, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На территории НИИ им. Склифосовского продолжается строительство современного скоропомощного стационара. В настоящее время завершены работы по устройству монолитного каркаса здания и монтажу металлоконструкций надземного перехода», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на объекте обустраиваются входные группы и навесной вентилируемый фасад. Строители выполняют кровельные работы, чистовую отделку, ставят внутренние стены и перегородки, монтируют внутренние и наружные инженерные сети.

«Новое 7-этажное здание площадью порядка 22 тыс. кв. м будет соединено с основным корпусом надземным переходом. На крыше расположится вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов», — отметил Бочкарев.

Ранее строящийся корпус осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для того чтобы здесь, в Склифе, оказывать современную экстренную помощь, требуется создание такого мощного, большого скоропомощного корпуса, который обеспечил бы комфортное пребывание пациентов, комфортную работу самих врачей, комфортное пребывание родных и близких, которые привозят пострадавших и больных», — заявил Собянин.

Он указал на то, что в стационаре помощь пациентом должны оказывать на высоком уровне, проводить глубокую диагностику с использованием современных методик.

Все основные работы в здании планируется завершить в 2022 году.