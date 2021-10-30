РИАМО - 30 окт. Московские энергетики завершили техническое присоединение станции «Терехово» Большой кольцевой линии метрополитена в районе Хорошево-Мневники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Для электроснабжения нового транспортного объекта специалисты проложили кабельные линии напряжением 20 кВ общей протяженностью более 1 км.

Сети 20 кВ отличаются высокой надежностью: они позволяют увеличить пропускную способность распределительной сети и снизить потери электроэнергии.

Ранее Стройкомплекс сообщал, что при оформлении станции «Терехово» на западном участке Большой кольцевой линии использовали инновационный материал – стеклофибробетон. В результате москвичи увидят не привычное темное пространство под землей, а станцию, полную света и воздуха.