РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. Подготовительные работы для установки детской площадки начались возле многоквартирного дома на улице Шаталова в микрорайоне Шепчинки в Подольске, также планируют привести в порядок спортивную пощадку, сообщила депутат Мособлдумы Татьяна Никитас.

В ходе предвыборной кампании летом Никитас посетила двор на улице Шаталова, ом№ 4. Жители пожаловались, что много лет собирают подписи и обращаются в управляющую компанию с просьбой установить детскую площадку и привести в порядок площадку для игровых видов спорта, отремонтировать ограждение, сделать покрытие. Однако ожидаемого результата они не получали. На днях начались подготовительные работы по установке новой площадки.

«Осмотрели с помощниками будущую детскую площадку. Нареканий произведенные работы не вызвали. Будем и дальше контролировать», - написала Никитас в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что площадка для игровых видов спорта находится в плохом состоянии и пообещала, что будет работать над ее обновлением тоже.