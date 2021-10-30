РИАМО - 30 окт. Подмосковное УФАС приняло решение о включении информации, касающейся ООО «Эстима», в реестр недобросовестных поставщиков. Сведения предоставило управление по обеспечению деятельности мировых судей региона, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Управление заключило с обществом контракт, в соответствии с которым должна была разрабатываться проектная документация на выполнение текущего ремонта помещений судебных участков Подмосковья.

Общество условия контракта нарушило и управление расторгло его в одностороннем порядке. Процедура расторжения соответствовала порядку.

В рамках заседания антимонопольная служба рассмотрела обстоятельства дела, общество не предоставило документы, которые говорили бы об устранении нарушений условий контракта в установленный срок.

Приняв во внимание доводы сторон, УФАС Подмосковья приняло решение о включении сведений об ООО «Эстима» в реестр недобросовестных поставщиков.