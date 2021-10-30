РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В Подольске мобильные группы проверяют объекты потребительского рынка на выполнение санитарно-эпидемиологических требований, выявили первые нарушения, сообщает управление потребительского рынка.

Выездные мероприятия по объектам потребительского рынка начались 28 октября. На территории округа работают девять мобильных групп, в состав которых входят сотрудники администрации, УМВД России по городскому округу Подольск, Роспотребнадзора по Московской области, Территориального отдела №35 административно-технического надзора Московской области, депутаты.

С руководителями объектов торговли проводят разъяснительную работу о необходимости соблюдения требований постановления губернатора Московской области и соблюдении санитарных норм и правил.

В пятницу в Центральном и Межшоссейном районах проверили более 114 объектов, на 10 выявили нарушения, которые устранили на месте. В микрорайонах Кутузово и Климовск - более 50 объектов, на 9 выявили нарушения, их устранили на месте. В микрорайонах Высотный, Ивановский, Силикатная, в 1, 2, 3, 4 микрорайонах и Кузнечиках обошли более 150 объектов, из них на 10 устранили нарушения.

В Подольске с 28 октября приостановлен доступ посетителей и работников в здания, где осуществляется реализация товаров, кроме: аптек, аптечных пунктов, продовольственных магазинов, непродовольственных магазинов, реализующих товары первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.

Также разрешена продажа товаров дистанционным способом, в том числе с возможностью доставки.

Приостанавливается доступ посетителей и работников в торговые центры, кроме продовольственных магазинов, зоомагазинов, аптечных пунктов и пунктов вакцинации.