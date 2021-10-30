РИАМО - 30 окт. Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников объяснил, из-за чего осенью страдает иммунитет. Главная причина – перепады температуры, сообщает РИА Новости.
«Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям», — пояснил Тяжельников.
Он добавил, что людям, у которых есть хронические заболевания, в такие периоды нужно внимательно следить за своим состоянием.
В период пандемии и сезонного гриппа врач рекомендовал вакцинироваться.
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