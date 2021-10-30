РИАМО - 30 окт. Известный диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Источник агентства на Первом канале подтвердил данные о смерти знаменитого телеведущего. В настоящее время причины его смерти неизвестны.

Информация о времени и месте прощания с Кирилловым появится позже.

Легендарный диктор на протяжении 20 лет вел программу «Время». Он же каждый год выступал в качестве ведущего парадов 9 Мая на Красной площади.

У Кириллова было несколько значимых наград, в том числе звание народного артиста СССР. Актер по образованию он в 1957 году пришел в Шаболовский телецентр и связал себя с телевидением на всю жизнь.

Он начинал как помощник режиссера музыкальной редакции, затем стал диктором. Кириллову доверили вести такие программы, как «Последние известия», «Новости» и «Голубой огонек».

Телеведущий рассказывал стране о самых значимых событиях, например, о полете Юрия Гагарина в космос. С конца 1970-х Кириллов некоторое время выступал с новогодним обращением к россиянам вместо первых лиц. Он был диктором с самым узнаваемым голосом.