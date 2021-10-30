РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 окт. В подмосковном Подольске разыскивают 80-летнюю Галину Шадову (Усачеву), которая пропала три дня назад, сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Шадова 27 октября ушла из дома около 18:00 и не вернулась. На остановке «Стрелковская фабрика» она должна была сесть на автобус №1052 «ст. Подольск-ЦСИО-Подольск (Стройиндустрия)» и ехать в сторону Подольска.

Рост женщины 160 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза зеленые. Была одета в полупальто коричневого цвета, берет коричневый с блестками, черные брюки, черные сапоги. С собой у нее был пакет.

Она может нуждаться в медицинской помощи. Нужна помощь добровольцев в розыске.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.