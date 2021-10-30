РИАМО - 30 окт. В Восточном административном округе столицы реконструируют 5 поликлиник. В медучреждениях заменят инженерные коммуникации и установят современное оборудование, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Поликлиники находятся в районах Перово, Восточный, Ивановское, Соколиная Гора и Гольяново. Эти здания не соответствовали актуальным стандартам, в них нельзя было разместить современную технику, а инженерные системы устарели.

«Во время капитального ремонта проводится перепланировка всех помещений. Кабинеты обустраиваются под конкретного специалиста с необходимым набором медицинского оборудования. За счет переустройства подвальных и цокольных помещений, где размещаются склады и бытовые комнаты, увеличивается полезная площадь», — рассказал заместитель руководителя департамента капремонта Москвы Денис Лебедев.

Он добавил, что в помещениях выполнят качественную отделку, создадут уют. В зданиях появится буфет и удобная система навигации.

Работы по реконструкции проведут в детской поликлинике на 2-й Владимирской улице и в 4 взрослых по адресам: ул. Малая Семеновская, дом №13, строение 2; ул. Амурская, дом №36; ул. Западная, дом №2, строение 3 и ул. Молостовых, дом №7а.

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