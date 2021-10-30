РИАМО - 30 окт. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему привитые тоже могут заболеть Covid-19. Причина в особом характере штамма «дельта», сообщает РИА Новости.

«Привитые заражаются, потому что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», - объяснил Гинцбург.

Чаще всего, у переболевших титр антител начинает снижаться через 6-8 месяцев, при этом клетки памяти у них сохраняются. Это позволяет заново выработать антитела уже на 2-4 день заражения, но при «дельта»-штамме такой скорости недостаточно.

Избежать такой ситуации можно, если постоянно поддерживать высокий уровень антител в крови. Например, с помощью ревакцинации.