РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 окт. Поликлиники в Королеве до 7 ноября будут работать по определенному графику, сообщает пресс-служба горбольницы.

В период нерабочих дней до 7 ноября взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 8:00 до 20:00, кроме выходных - 31 октября и 7 ноября. Также 30 октября, 4 и 6 ноября поликлиники будут открыты с 8:00 до 14:00. Детские поликлиники будут закрыты 31 октября, 4 и 7 ноября, 30 октября и 6 ноября будут работать с 9:00 до 14:00, а в остальные дни - с 8:00 до 20:00.

Женские консультации и психоневрологический диспансер примут пациентов с 1 по 3 ноября с 8:00 до 20:00, а консультация филиала «Костинский» дополнительно будет работать 5 ноября с 9:00 до 15:00.

Центр амбулаторной онкологической помощи будет работать 1, 2 и 3 ноября с 8:00 до 20:00, а 4, 5 и 6 ноября - с 8:00 до 13:00.

Сделать прививку можно в мобильном пункте вакцинации в гипермаркете «Глобус» 30, 31 октября, 4, 5, 6 и 7 ноября с 10:00 до 16:00 и 1, 2 и 3 ноября - с 14:00 до 20:00.

Мобильный пункт вакцинации в МФЦ «Гелиос» не будет работать в период с 28 октября по 7 ноября в связи с нерабочими днями МФЦ, в котором он располагается.