РИАМО - 30 окт. Жилое здание по адресу: улица Михайлова, дом №20, корпус 1, расселяется по программе реновации. После реконструкции в нем планируется открыть детскую музыкальную школу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом представляет архитектурную ценность, потому его планируется привести в порядок и перепрофилировать.

По программе развития территорий в Рязанском районе также проведут благоустройство общественных пространств, возведут социальные объекты и обновят улично-дорожную сеть.

В рамках программы реновации для переселения в Юго-Восточном административном округе столицы выбрано 69 стартовых площадок. На этих площадках можно возвести свыше 1 млн кв. м жилья. ​