РИАМО - 30 окт. Министерство просвещение РФ внесло предложение, по которому колледжи и техникумы должны будут прекратить прием абитуриентов по 43 профессиям с 31 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

В соответствии с указом, корректировки вносятся в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утвержденных приказами Минобразования и Минпросвещения.

Изменения предлагается внести для того, чтобы структура подготовки кадров соответствовала потребностям рынка труда.

Под обновление попали такие специальности, как рекламный агент, парикмахер, изготовитель железобетонных изделий, младшая медсестра, водитель городского электротранспорта и другие.

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